Kayseri\'de üvey oğul bıçağı: Baba ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'ndeki bir evde M.T. (47) ile Azerbaycan uyruklu üvey oğlu V.E. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.E, üvey babasını bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.T, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli V.E'yi gözaltına aldı.