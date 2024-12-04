Kayseri'de polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri N.C.S'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 166,79 gram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu ile Yakalanma - Son Dakika
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