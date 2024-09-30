Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 14 Tutuklama

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Kayseri'de son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada 39 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 61 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 14 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 106 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ile 7 hassas terazi ele geçirildi.