16:15 •
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti•
16:12 • •
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşköy Mahallesi'ndeki A.G'nin ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 12,2 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika