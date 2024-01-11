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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12,2 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 23 fişek ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 16:09,
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Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşköy Mahallesi'ndeki A.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12,2 gram sentetik uyuşturucu, 97 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 23 fişek, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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