Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan ikamet ve üst aramalarında, 884 sentetik hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.