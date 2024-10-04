Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de yapılan operasyonda 3 'torbacı' gözaltına alındı, 27,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

04.10.2024 13:55
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Kayseri'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslerde gerçekleştirilen operasyonda, E.K, B.A.D. ve A.T. gözaltına alındı.

Aramalarda, 27,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K. cezaevine teslim edildi, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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