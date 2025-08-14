Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri M.L. (36) ve A.Y'yi (21) durdurdu.
Zanlıların üst aramasında 111,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.L. ile A.Y. polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
