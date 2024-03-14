Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından M.D. ve B.D. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 17,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. M.D. hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, B.D. ise 6 ayrı suçtan aranıyordu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

14.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:41
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler bu kapsamda yaptıkları uygulamada, üzerlerinde 17,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen M.D. ile B.D'yi yakaladı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ve 6 ayrı suçtan aranan B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

B.D. işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi, M.D. ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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