Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin midesinde 116 kapsül uyuşturucu bulundu.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin birinin mide ve bağırsaklarında 116 kapsül sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde durdurulan takside arama yapıldı.
Şüphelilerden P.S. ve M.E'nin üzerinde arama yapıldı.
P.S'nin yutma yoluyla uyuşturucu taşıdığı belirlendi.
Hastaneye götürülen P.S'nin mide ve bağırsaklarında 116 kapsül şeklinde toplam 604 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Şüphelinin midesinden ve bağırsaklarından çıkarılan uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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