Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda A.N, M.A, F.A, Y.Ş, M.A, E.G, M.A. ve P.Ç. yakalandı.
Operasyonda 137,8 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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