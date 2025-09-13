Kayseri'de Uyuşturucu Yakalandı

Kayseri'de, yolculuk yaptığı otobüsteki çantasında 1 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada bir yolcu otobüsü durduruldu.

Aramada kullanılan dedektör köpek "Mia", otobüsün bagajında bulunan bir valize tepki verdi. R.S'ye ait olduğu tespit edilen valiz içerisinde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.