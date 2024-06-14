Kayseri'de Vali ve Belediye Başkanı Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika
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Kayseri'de Vali ve Belediye Başkanı Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Mehmet Alçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çiçek ve Büyükkılıç'a, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in yanı sıra kurum müdürleri de eşlik etti. Sınıfları ziyaret eden Çiçek ile Büyükkılıç, öğretmenlerin hazırladığı karne ve hediyeleri öğrencilere dağıttı. Öğrencilere Kayserispor forması da hediye eden protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet etti. Karne töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentte 322 bin 666 öğrenci 22 bin 800 öğretmenle devam eden eğitim yılını sonlandırdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise eğitim konusunda belediye olarak gereken desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Kayseri'nin Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu belirterek gelecek neslin önemine dikkati çekti.

14.06.2024 12:29
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Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Mehmet Alçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çiçek ve Büyükkılıç'a, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in yanı sıra kurum müdürleri de eşlik etti.

Sınıfları ziyaret eden Çiçek ile Büyükkılıç, öğretmenlerin hazırladığı karne ve hediyeleri öğrencilere dağıttı.

Öğrencilere Kayserispor forması da hediye eden protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet etti.

Karne töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentte 322 bin 666 öğrenci 22 bin 800 öğretmenle devam eden eğitim yılını sonlandırdıklarını söyledi.

Kazasız belasız bir yıl geçirmek için öğretmenlerin büyük çaba gösterdiğini belirten Çiçek, "Başarılı sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Geçen yıl ilk yüzde 16 öğrencimiz, ilk binde 38 öğrencimiz Kayseri'den çıktı. Bu yıl TÜBİTAK yarışmalarında Kayseri'miz ilk üçe girmeyi başardı. 622 öğrencimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Kayseri'de altın bir yıl geçirdik." diye konuştu.

ERVA Spor Okulları projesi gibi önemli projeleri bu yıl hayata geçirdiklerini belirten Çiçek, Kayseri'nin her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise eğitim konusunda belediye olarak gereken desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Kayseri'nin Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden biri olduğunu belirterek gelecek neslin önemine dikkati çekti.

Protokol üyeleri daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Vali ve Belediye Başkanı Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu - Son Dakika

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