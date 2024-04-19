Yeşilhisar\'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç'nin, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Beyler Yukarı Mahallesi'nde şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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CHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu. Parti, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazıda, bu üyelerin isim ve görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin bildirilmesini istedi.
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OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek.
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