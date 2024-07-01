Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası CHP Milletvekili Aşkın Genç bölgeye gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası CHP Milletvekili Aşkın Genç bölgeye gitti

Geniş Video İzle

Kayseri'de bir Suriyelinin küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunması sonucu olaylar çıktı. CHP Milletvekili Aşkın Genç, bölgeye giderek olaylar hakkında bilgi aldı. Genç, gözaltıların olduğunu, polis ve itfaiye personelinin yaralandığını ve birçok iş yeri ve aracın tahrip edildiğini belirtti. Olayın faili gözaltına alınmış ve çocuk koruma altına alınmıştır. Genç, devletin yanlış göç politikalarının ülkeyi ne hale getirdiğini ifade etti.

01.07.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KAYSERİ)- CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'de yaşanan olayların ardından bölgeye gitti. Genç, "20'ye yakın gözaltı var. Şu anda olaylar sakinleşmiş durumda 14 polis memurumuz 1 itfaiye memurumuz yaralı. Suçlu gözaltına alındı şu anda savcılığa sevk edildi. Yüzlerce iş yeri ve araç tahrip edildi. Ölümüz ve can kaybımız yok ama Kayseri hala teyakkuzda" dedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyelinin küçük bir çocuğu cinsel istismarda bulunmasının ardından dün gece kentte olaylar çıktı. Vatandaşlar sokaklara çıkarak olaya tepki gösterdi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile toplantı yaptıklarını ifade etti. Genç, olayın yaşandığı mahalleyi ziyaret etti.

Genç ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada devletin yanlış göç politikaları ülkeyi ne hale getirdi. 20'ye yakın gözaltı var. Şu anda olaylar sakinleşmiş durumda, 14 polis memurumuz bir itfaiye memurumuz yaralı. Suçlu gözaltına alındı şu anda savcılığa sevk edildi. Yüzlerce iş yeri ve araç tahrip edildi. Evler tahrip edildi. Güvenlik güçlerimiz ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ölümüz ve can kaybımız yok ama Kayseri hala teyakkuzda. Kayseri hala diken üstünde. Olayın duyulmasından sonra insanlar sokağa inmişler, hangi siyasi partiden, görüşten olursa olsun insanlar sokaktalar. Onların içine girdik, itidalli olmaya davet ettik. O olayın faili yakalanmış, adli makamlara teslim edilmiş dedik. Ama insanların durdurulması mümkün değil. Sokaklar dolu. Mahalleli ayakta. Suriyelilere ait iş yerleri yakılıyor, evler, araçlar yakılıyor. Tabii bunun çözümü bu değil. Biz Kayserilileri itidalli olmaya çağırıyoruz. Ne olursa olsun kimsenin kimsenin canına kast etme hakkı yoktur. Ama geldiğimiz noktada devletin yanlış göç politikaları ülkeyi ne hale getirdi."

Kayseri Valiliği, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsın gözaltına alındığı, çocuğun ise koruma altına alındığı duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da dava sürecine müdahil olduklarını belirterek, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Aşkın Genç, İtfaiye, Kayseri, Çocuk, Güvenlik, Gözaltı, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası CHP Milletvekili Aşkın Genç bölgeye gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası CHP Milletvekili Aşkın Genç bölgeye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement