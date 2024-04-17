Kayseri\'de Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Toplantısı Düzenlendi

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Kayseri'de, "Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan açıklamaya göre, KAYSO ve İklim Değişikliği Başkanlığı koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

KAYSO'da düzenlenen programda konuşan İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin küresel bir sorun haline geldiğini ifade etti.

Ülke olarak iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği Akdeniz kuşağında yer aldıklarını aktaran Solak, "Buna bağlı olarak yaşanan afetlerde çevresel, ekonomik ve sosyal kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. Yeşil dönüşüm, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi adına tüm sektörlerde kapsamlı bir değişim ve dönüşümü beraberinde getiriyor. Sanayi sektörü bu süreçte kritik bir role sahip. Bu sürecin bilincinde, ülke olarak önemli adımlar atarak yeşil dönüşüm sürecini başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

KAYSO Yönetim Kurulu üyesi İlhan Baloğlu ise yeşil dönüşüm sürecinin 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayacağını anımsatarak, sanayicilerden bu süreci iyi değerlendirmelerini istedi.

"Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları" sunumu ve "Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" paneli ile devam eden program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.