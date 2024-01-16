Kayseri\'de Yolcu Otobüslerine Kış Lastiği Denetimi

Kayseri'de trafik polisleri, yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehirler arası yollardaki kontrol noktalarında, yolcu otobüslerine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması yapıyor.

Denetimlerde, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edilip diş derinlikleri ölçülüyor. Ekipler, sürücü belgesi ve takograf kontrolü de gerçekleştiriyor.

Ayrıca, otomobil ve diğer araç sürücüleri de olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarılıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Ferhat Sabit Susuz, AA muhabirine, çalışmalarındaki amaçlarının trafik kazalarını önlemek olduğunu söyledi.

Sürücülerin varacağı noktaya güvenli ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin, doğu ile batıyı bağlayan kavşakta olması sebebiyle özellikle yolcu ve yük taşıyan araç sürücülerini durdurup detaylı kontrollerde bulunuyoruz. Sürücüler yorulabiliyor ve dinlenmesi gerekebiliyor. Sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini ve temiz hava almalarını sağlıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Mevsim şartlarına göre araçların lastiklerini kontrol ederek kış lastiği takmayan araç sürücülerine ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyoruz. Buradaki amacımız trafik kazalarını önlemek. Sürücülerin varacağı noktaya güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla 24 saat çalışıyoruz."