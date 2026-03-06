Kayseri'deki Eğitim Uçağı Kazasında Takipsizlik Kararı - Son Dakika
Kayseri'deki Eğitim Uçağı Kazasında Takipsizlik Kararı

06.03.2026 13:09
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında düşen eğitim uçağı kazasında şehit olan iki askerle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, kazada ihmali veya kusuru bulunan bir durumun tespit edilemediği belirtildi. Uçak, 4 Haziran 2022'de Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü, olay sonucunda iki pilot şehit oldu.

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yıl önce 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen eğitim uçağında 2 askerin şehit olması ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, somut olayda ihmali ya da kusuru olan bir durumun tespit edilemediği belirtildi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 4 Haziran 2024'te eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in şehit olduğu belirlendi. Diğer yandan uçağın düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şehitlerden Yıldız, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Özen ise Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

'KAZANIN NEDENİ NET OLARAK TESPİT EDİLEMEDİ'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve takipsizlik kararı verildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı tarafından emniyet inceleme raporuna da yer verilen kararda, "Kaza oluşumunda mevcut mevzuat hükümlerine aykırı bir hususun tespit edilemediği, kazanın meydana gelişinde kusur veya ihmali olan, kontrol, gözetim görevini aksatan bir personelin tespit edilemediği, kazanın oluşumunda idari açıdan bir kusur bulunmadığı, uçucuların kontrol ünitesine 4 bin 500- 6 bin 500 feet arasında tecrübe uçuşuna başlayacaklarını bildirdikten bir süre sonra herhangi bir acil durum bildirmeden uçağın aniden kontrolden çıkması, kaza sonrası enkazın tamamına yakının yanması ve kokpit içi ses kayıt ve tasarımsal olarak uçağın hareketlerini kaydeden veri kayıt cihazlarının olmaması nedeni ile kazayı çözümlemeye yönelik net bir bulguya ulaşılamadığından kazanın sebebinin tam olarak tespit edilemediği, tecrübe uçuşu hareketlerine uygun olmayan irtifada uçucuların havada yapmış olduğu hareketlere bağlı olarak ani şekilde uçağın kontrolünü kaybedilmesi ve kurtarmak için yeterli irtifanın olmadığının değerlendirildiği" belirtildi.

SUÇ UNSURU BULUNAMADI

Suç unsurunun bulunmadığının anlaşıldığına da vurgu yapılan kararda, "Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme, tanık beyanları, otopsi tutanağı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı raporu değerlendirildiğinde somut olayda ihmali ya da kusuru olan bir durumun tespit edilemediği, uçağın mekanik ya da bakımına ilişkin kusur veya ihmalin tespit edilememesi gerekçeleriyle soruşturma ve kovuşturma yapılmasını gerektirir suç unsurunun bulunmadığı anlaşılmakla kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

