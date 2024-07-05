Kayseri'deki Olaylarda 13 Kişi Tutuklandı

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(ANKARA) - İçişleri Ali Yerlikaya, 30 Haziran'da Kayseri'de meydana gelen olaylarda gözaltına alınan 855 kişiden 13'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Ali Yerlikaya, Kayseri'de Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 30 Haziran'da Kayseri'de meydana gelen olaylarda, 855 kişiden 13'ünün tutuklandığını ve 145'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, gözaltına alınan 855 şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli farklı kaydı olduğunu dile getirdi. Bu suçların arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçların olduğunu söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde benzer olaylar nedeniyle toplam bin 65 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı 187'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İşlemleri hala devam edenler de var.

Göçmen konusuyla ilgili, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklandı."

Yerlikaya, tespit edilen 189 hesaptan gözaltına alınan 6 şahsın işlemlerinin devam ettiğini, 38'sine adli kontrol kararı verildiğini ve 52'sinin serbest bırakıldığını açıkladı.

"Kayseri'de kayıtla 96 bin 610 düzenli göçmen var"

Kayseri'de kayıtlı olarak toplamda 96 bin 610 düzenli göçmen bulunduğunu ve bugüne kadar bin 918 düzensiz göçmenin yakalandığını söyleyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

""Bunların 83 bin 142'si geçici koruma altındaki Suriyeliler, 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı ise uluslararası koruma kapsamında kalanlar. 1 Haziran 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde, Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı."