Kayseri\'deki sosyal yaşam alanları yeni sezonda hizmete açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaz sezonunun açılmasıyla Kayseri'nin yanı sıra faklı kentlerden de ziyaretçisi bulunan Su Kaypark, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri, Sümer Yüzme Havuzu'nun yeni sezonda hizmet vermeye .aşladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yaşam alanlarının vatandaşları hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Sümer Yüzme Havuzu'nun hafta içi ve cumartesi günleri 13.00-18.00, pazar günü ise 12.00 -18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirten Büyükılıç, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri ile Su Kaypark'ın da haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet sunacağını kaydetti.

Büyükılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı alan kente yakışır hizmetler vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.