Kayseri'deki terör saldırısında firari sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

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Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasında, firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kırmızı bültenle aranan firari sanık Sait Karabulut katılmadı.

Mahkeme heyeti, sağın yakalanmasının beklenmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmiş, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve aralarında saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'in de bulunduğu 8 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10'u delil yetersizliğinden beraat etmiş, firari sanık Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

Terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ise güvenlik güçlerinin operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.