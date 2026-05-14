Kayseri'deki Yangında 7 Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

14.05.2026 16:31
Kayseri'deki fabrikada çıkan yangında 3 işçi öldü, 2 yaralı. 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.D. ve S.T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Sanıklar İ.D. ve S.T, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarını istedi.

Sanık avukatları da gelen bilirkişi raporunu incelemek için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan yangında, işçiler Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen hayatını kaybetmiş, Derya Asiltürk ve Ömer Çeri yaralanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden S.T tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

S.T'nin yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

