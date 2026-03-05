Kayseri'den Altın Madalya - Son Dakika
Kayseri'den Altın Madalya

Kayseri\'den Altın Madalya
05.03.2026 13:00
Sema Bayram, Selanik'teki Güney Avrupa Aşçılık Yarışması'nda birincilik kazandı.

Kayseri'de pastane işletmecisi olan Sema Bayram, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Güney Avrupa Aşçılık Yarışması'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, ERÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Çanakçı ve pastane işletmecisi Bayram katıldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen şeflerin ve gastronomi profesyonellerinin yer aldığı yarışmada, Türk ekibinin hazırladığı ürünler beğeni topladı.

Yarışmada, Bayram, şeker hamurundan yaptığı sanatsal çalışmasıyla altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güney Avrupa, Sema Bayram, Gastronomi, Yunanistan, Selanik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den Altın Madalya - Son Dakika

