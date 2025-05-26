Kayseri\'den Gazze\'ye Destek: Öğrencilerin Sergisi Bağış İçin Açıldı

Kayseri'de, Celal Bayar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, açtıkları serginin gelirini Gazze'ye bağışlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sanat galerisinde açılan "Mesleğim Sanatım, Gençlik Dokunuşu" isimli sergi, grafik öğrencileri tarafından hazırlandı.

Natürmort, peyzaj, figür ve kara kalem çalışmalarıyla hazırlanan 75 eserden elde edilen gelirler Gazze'ye bağışlanacak.

Grafik öğretmeni Emine Kuraç, AA muhabirine, sergiyi öğrencilerin ikinci dönem boyunca hazırladığını söyledi.

Öğrencilerin tablolara fikirlerini yansıttığını anlatan Kuraç, satılacak tablolardan elde edilecek gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

Öğrencilerden Ebrar Koçak, Gazze'de yaşanan drama kayıtsız kalmadıklarını belirterek, saldırıların kısa sürede bitmesi temennisinde bulundu.

Cemre Açık ise sergide 4 eserinin bulunduğunu, aile, kadın ve sosyal yaşam konularına değindiğini ifade etti.

Gazze'deki duruma çok üzüldüklerini kaydeden Açık, "Çok büyük bir acı içerisindeyiz. Geçen sene de Gazze ile ilgili çalışmamız olmuştu. Bu sene buradan gelen bağışları yardım amaçlı göndereceğiz." dedi.

Sergi, 28 Mayıs'a kadar açık olacak.