Kayseri Develi'de çıkan tarım arazisi yangını söndürüldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Epçe ve Gömedi mahallelerindeki ekili tarım arazilerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi.
Köylüler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 700 dekar ekili alan zarar gördü.
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