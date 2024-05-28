Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Olaylarını Önlemeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Olaylarını Önlemeye Devam Ediyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Olaylarını Önlemeye Devam Ediyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bilgilendirici faaliyetlerle kentte son 5 yılda 402 kişinin yaklaşık 57 milyon lira para ve ziynet eşyasının dolandırıcıların eline geçmesine engel oldu.

28.05.2024 12:15
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bilgilendirici faaliyetlerle kentte son 5 yılda 402 kişinin yaklaşık 57 milyon lira para ve ziynet eşyasının dolandırıcıların eline geçmesine engel oldu.

Dolandırıcılık olaylarında en çok "kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan şüphelilerin soruşturma bahanesiyle para talep etmesi, müşteri hizmetleri temsilcisi gibi aranılması, sahte çevrimiçi alışveriş siteleri, link içerikli mesaj yollanması, internet üzerinden tatil rezervasyonu bahanesiyle kimlik ve banka bilgilerine ulaşılması, telefonlara sahte icra takibi mesajı yollanması" gibi yöntemler öne çıkıyor.

Polis ekipleri, ihbarı aldığında bankayla iletişime geçerek dolandırılmaya çalışılan kişinin hesaplarına geçici tedbir koyduruyor. Vatandaşın parayı dolandırıcının hesabına gönderdiği durumda ise banka aracılığıyla paranın izi sürülerek hesaba bloke konulması sağlanıyor.

Halkın yoğun olduğu banka, ATM cihazları, noterler, oto eksperleri ve belediye otobüsleri ile belediyeye ait ilan panolarında bilgilendirme afişi asan ekipler, pazar yerleri, tramvay durakları, toplantı ve gösteri yerlerinde de el broşürü dağıtıyor.

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Ciritci, AA muhabirine, polis, hakim ve savcıların kesinlikle vatandaşlardan para talebinde bulunamayacağını belirterek, vatandaşlardan böyle durumlarda 112'ye bilgi vermelerini istedi.

Dolandırıcılıkta, bankanın müşteri temsilcisi gibi arama yönteminin de sıklıkla kullanıldığına dikkati çeken Ciritci, şöyle konuştu:

"Bu yöntemde şüpheliler, düşük faizli kredi vereceklerini beyan ederek vatandaşı mobil bankacılık uygulamasına yönlendirip, kredi çektiriyor. Daha sonra verdikleri IBAN numarasına bu kredi miktarları aktarmasını istiyorlar. Vatandaşlarımızın bu durumda kesinlikle karşı tarafa kişisel ve bankacılık bilgilerini vermemesi gerekiyor. Arayan numara bankanın genel müdürlüğünün numarası mı, ona çok dikkat etmeleri gerekiyor."

"Aldıkları ve sattıkları fiyatı kesinlikle söylesinler"

Araç alım satımında üçüncü kişilerin banka hesabına para gönderilmemesi gerektiği uyarısında da bulunan Ciritci, şunları kaydetti:

"Bu konuda 'sazan sarmalı' olarak bilinen bir yöntem var. Bu yöntemde şüpheli şahıslar araç sahibini ilandan bularak kendisine ulaşıyor, aracın fotoğraflarını temin ettikten sonra kendileri çok düşük fiyata ilana koyarak, vatandaşımızı dolandırıyorlar. En çok karşılaştığımız olaylardan biri de bu. Burada dikkat etmeleri gereken konu şu, kesinlikle aracın devrini kimden alacaklarsa o kişinin banka hesabına parayı göndersinler. Üçüncü şahısların banka hesabına kesinlikle para göndermesinler. Alıcı ile satıcı noterde buluştuğunda kesinlikle birbirinden fiyat konusunu gizlemesinler. Aldıkları ve sattıkları fiyatı kesinlikle söylesinler. Şüpheli şahıslar kesinlikle bu konuya dikkati çekiyorlar. İki tarafa da çok sıkı şekilde aldıkları fiyatı ve sattıkları fiyatı konuşmamalarını tembih ediyorlar. Bu gibi görüşmelerden kesinlikle kaçınsınlar."

Ciritci, vatandaşlara, başkalarına kiralama amacıyla banka hesabı açtırmamaları uyarısında da bulunarak, bu hesapların dolandırıcılık ve yasa dışı bahis olaylarında kullanıldığına işaret etti.

Kayseri'de 2023 yılında 2 bin 455 dolandırıcılık olayı meydana geldiğini, bu olayların faillerinin 2 bin 350'sinin kimliğini tespit ettiklerini, yakalanan 821 şüpheliden 227'sinin tutuklandığını belirten Ciritci, şu bilgileri verdi:

"Bu yılın ilk 5 aylık döneminde toplam 862 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Bu olayların faillerinin yüzde 90'ı tespit edildi. Kimlik tespitleri yapılan şüphelilerden 497'si yakalandı, 33'ü tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kayseri'de Dolandırıcılık Büro Amirliği olarak son 5 yıl içerisinde 402 vatandaşımızın 57 milyon lira civarındaki para ve altınlarının dolandırılması engellenmiştir. Dolandırıcılık olaylarının mağdur profilinde genellikle 25-45 yaş arasındaki işsiz ve serbest meslekle uğraşanlar yer alıyor. Yine 60-65 yaş gurubundaki emekli vatandaşlarımız da mağdur profilinde bulunuyor."

Ciritci, Asayiş Şube Müdürlüğü olarak dolandırıcılık olaylarının en çok meydana geldiği noterlere, araç ekspertizlerine, sanayi sitelerine ve banka şubelerine afiş astıklarını, halkı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıttıklarını, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Vatandaşların bilinçlenmesi için broşür dağıtan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli polis memuru Rukiye Abalak Arslan da dolandırıcılara karşı duyarlılığı artırmak için titizlikle çalıştıklarını dile getirdi.

Dağıtılan broşürlerden alan öğretmen Zekiye Taşar ise "Bizler belki bilinçli insanlarız ama bu alanda güven sağlayacak kişilere ihtiyacımız var. Birçok vatandaşımızı duyuyoruz, tek tuşla dolandırıldığına şahit oluyoruz. Bu bilgilerin yayılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Olaylarını Önlemeye Devam Ediyor - Son Dakika

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