Kayseri Hacılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara barınma hizmeti sunuyor - Son Dakika
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Kayseri Hacılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara barınma hizmeti sunuyor

Hacılar Belediyesi, Kayseri ilinde ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara barınma hizmeti sağlıyor. Belediye, temizlik, yemek hizmetinin yanı sıra barınma imkanı da sunarak vatandaşların yanlarında olduğunu hissettiriyor. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm konutlarındaki daireleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis ettiklerini ve büyüklerimize destek olmanın keyifli olduğunu belirtti.

29.07.2024 16:15
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Kayseri'de Hacılar Belediyesi ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara barınma hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara temizlik, yemek hizmetinin yanı sıra barınma imkanı da verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediyeye ait kentsel dönüşüm konutlarındaki 50 metrekarelik dairelerde konaklama imkanı verdiklerini, yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Belediye olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu daireleri kullanan vatandaşlarımıza sadece intifa hakkı veriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde elimizde var olan ve kentsel dönüşümden sahibi olduğumuz daireleri büyüklerimize tahsis ettik. Büyüklerimize destek olmak bizim için keyif aldığımız noktalardan biri. Belli bir yaştan sonra sobayla, odunla, kömürle uğraşmak gerçekten çok zor. Tek yaşayanlar var, eşi olanlar var. 'Allah razı olsun evladım' demeleri bizim için çok değerli. Belediye idareciliği aslında bu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Hacılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara barınma hizmeti sunuyor - Son Dakika

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