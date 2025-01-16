Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışı yarın gerçekleşecek - Son Dakika
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Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışı yarın gerçekleşecek

Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışı yarın gerçekleşecek

KAYSERİ Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

16.01.2025 13:54  Güncelleme: 13:55
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KAYSERİ Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Bakan Uraloğlu, "Yeni terminal binamız ile yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceklerini duyurdu. Uraloğlu, yeni terminal binası ve apronun 2 Şubat 2024 tarihinde yolcu kullanımına sunulduğunu anımsatarak, "Yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi, yeni terminal binasının inşa edilmesiyle 6 milyona çıktı" dedi.

'YENİ TERMİNAL BİNASI 51 BİN METREKARE'

Tamamlanan işler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, 22 bin metrekare olan terminal binasının 51 bin metrekareye çıkarıldığını ifade etti. Uraloğlu, proje kapsamında apron alanını 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye, 9 uçaklık park alanını ise 18'e çıkardıklarını belirterek, "Yeni terminal binamızla birlikte hem iç hatlar hem de dış hatlar yolcularına daha geniş ve konforlu alanlar sunuyoruz. Proje kapsamında Kayseri Havalimanı'na 605 metrekarelik CIP binası inşa ettik. İç hatlar giden yolcu salonu 4 bin 470 metrekareye, dış hatlar giden yolcu salonu ise 3 bin 175 metrekareye çıkardık. Kayseri Havalimanı'nda iç hatlar gelen yolcu salonu 1495 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonu 1975 metrekare, karşılayıcılar holü ise 1380 metrekare alana ulaştı" açıklamasında bulundu.

'ŞEHRİN EKONOMİK KALKINMASINI HIZLANDIRACAK'

Bakan Uraloğlu, yolcu kapasitesindeki artışın şehrin turizm ve ekonomisine de katkı sağlayacağını belirterek, "Tarih, kültür ve gastronomiyi buluşturan Kayseri aynı zamanda da bir ticaret kenti. Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin yükselmesiyle birlikte şehre gelen turist ve iş insanı sayısının artması, Kayseri'nin ulusal ve uluslararası ticaret ağındaki rolünü güçlendirecek ve şehrin ekonomik kalkınmasını hızlandıracaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri Havalimanı yeni terminal binasının resmi açılışı yarın gerçekleşecek - Son Dakika

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