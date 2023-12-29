Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2023 Faaliyet Raporu Açıklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin 2023 yılı faaliyet raporu açıklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılındaki çalışmalar kapsamında, 2 bin 146 hırsızlık, 588 dolandırıcılık ve 200 yağma suçlarından toplam 6 bin 539 şüpheli yakalandı.
Öte yandan hırsızlık suçundan yaklaşık 100 yıl, çeşitli suçlardan ise 40 yıl ve üzeri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari yakalanıp cezaevine teslim edildi.
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