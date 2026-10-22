Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek başkanlığında 4. dönem toplantısını yaptı - Son Dakika
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Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek başkanlığında 4. dönem toplantısını yaptı

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Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, Vali Çiçek başkanlığında 4. dönem toplantısını yaptı
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Kayseri İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılının dördüncü dönem toplantısını Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda kamu kaynaklarının etkin kullanımı, kurumlar arası koordinasyon ve kamu yatırımları ele alındı; Çiçek, projelerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri'de İl Koordinasyon Kurulu, 2026 yılının dördüncü dönem toplantısını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, kamu yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine değinen Çiçek, "Devam eden projelerin yakından takip edilmesi, karşılaşılan sorunların ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çözüme kavuşturulması ve yatırımların vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek biçimde yürütülmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Toplantıda, ayrıca il genelinde devam eden kamu yatırımları ile projelerin mevcut durumları ele alındı, yatırımların zamanında tamamlanması ve hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: AA
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