Kayseri İtfaiyesi Nisan’da 567 Olayda Müdahale Etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri nisan ayında 567 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri geçen ay 567 olaya müdahalede bulundu.

Nisan ayı verilerine göre, 261 yangın, 68 trafik kazası ve 6 su baskınına müdahale eden ekipler, 232 de kurtarma çalışması yaptı.

Öte yandan ekipler 2 bin 841 vatandaşa eğitim verirken, 85 de denetimde bulundu.