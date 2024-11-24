Kayseri Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

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Kayseri'yi Malatya, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Sivas'ın Gürün ilçelerine bağlayan kara yolları, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri yapıldı.

Kayseri'yi Malatya, Gürün ve Göksun kara yollarına bağlayan yolların yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapandı.

Öte yandan, Kayseri- Ankara kara yolunun 14'üncü kilometresi Kalkancık mevkisinde kazadan dolayı yol trafiğe geçici olarak kapatıldı.