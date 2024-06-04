KAYSERİ Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında 2 pilot şehit oldu (Ek video eklendi) - Son Dakika
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KAYSERİ Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında 2 pilot şehit oldu (Ek video eklendi)

Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı, bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü.

04.06.2024 13:08
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KAYSERİ'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağının kırıma uğraması sonucu olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri uçaktaki pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için havalanan SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun şehit olduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın ay çekirdeği tarlasına düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAYSERİ Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında 2 pilot şehit oldu (Ek video eklendi) - Son Dakika
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