Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle 1'i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle 1'i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı

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Kayseri Kocasinan\'da av tüfeğiyle 1\'i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kaporta dükkanında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Av tüfeğiyle yaralananlardan birinin durumu ağır, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şeker Mahallesi 6127. Sokak'taki bir kaporta dükkanında işletme sahibi Batuhan D. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Batuhan D. ile aynı iş yerinde çalışan İlyas K. ve karşı dükkandaki Durmuş Ü'yü av tüfeğiyle yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Batuhan D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
Kocasinan3. SayfaKayseriGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle 1'i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı - Son Dakika
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