Kayseri Kocasinan\'da av tüfeğiyle 1\'i ağır 3 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şeker Mahallesi 6127. Sokak'taki bir kaporta dükkanında işletme sahibi Batuhan D. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Batuhan D. ile aynı iş yerinde çalışan İlyas K. ve karşı dükkandaki Durmuş Ü'yü av tüfeğiyle yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Batuhan D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.