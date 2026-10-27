Kayseri Kocasinan\'da iş yeri kurşunlandı, polis zanlıların peşine düştü

Kayseri Kocasinan'da iş yeri kurşunlandı, polis zanlıların peşine düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Kocasinan'da bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, inceleme yapıp şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken dükkanın dün kiralandığı ve zanlıların iş yeri sahibine dükkanı kurşunlayacaklarını söylediği öğrenildi.
Kayseri'de bir iş yerini kurşunlayan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, dükkanın dün kiralandığı ve kurşunlama öncesinde zanlıların iş yeri sahibinin yanına gelerek dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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