Kayseri Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Kayseri Kültür Yolu Festivali Başladı

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- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: "Dünyanın dört bir yanında savaşlar, krizler, göç dalgaları insanlığı sarsarken, Türkiye karanlık tabloda umudun ve direncin adresi olmaya devam ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden, Orta Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri'nin festivale ikinci kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kültepe Kaniş/Karum'dan bugüne uzanan tarihi, medreseleri, kümbetleri ve geleneksel şehir dokusuyla Kayseri'nin kültür ve sanatın buluşma noktaları arasında olduğunu ifade eden Çam, kentin 9 gün boyunca çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Çam, şehrin dört bir yanında 8 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrolardan çocuk atölyelerine kadar 185 etkinliğin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bu yıl festivallerin ortak noktasının gastronomi olduğuna dikkati çeken Çam, şöyle konuştu:

"Kayseri mutfağı da ön planda olacak. Et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle köklü bir gastronomi kültürünü yansıtacak. Kayseri'nin gastronomi zenginliği festival kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Develi, İncesu, Bünyan ve Hacılar ilçesinde belirlenen 34 lezzet noktasıyla ziyaretçilerle buluşacak. Konuk isimler, lezzet noktalarını ziyaret ederek geleneksel yemekleri yerinde deneyimleyecek. Esnaf lokantalarından modern restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme mekanlarından turşu dükkanlarına uzanan seçkide, Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, Develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkez mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak."

Festivaller aracılığıyla hem kültür ve sanatı desteklediklerini hem de sanatçılara katkı sunduklarını ifade eden Çam, "Dünyanın dört bir yanında savaşlar, krizler, göç dalgaları insanlığı sarsarken, Türkiye karanlık tabloda umudun ve direncin adresi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla evlatlarımızın ve torunlarımızın gurur duyacağı, insanımızın huzur, güven ve refah sunacağı bir geleceği hep birlikte inşa etmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak turizmde krizlere karşı dayanıklı bir yapı oluşturma hedefiyle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla tanıtım faaliyetlerini güçlendiriyor, ürün ve destinasyon çeşitlerini artırıyoruz." dedi.

"68 milyar dolar turizm geliri hedefimize adım adım yaklaşmaktayız"

Çam, doğal afetlere ve krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde turizmde hem ziyaretçi sayısını hem de gelirleri rekor seviyesine ulaştırdıklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin 2025 yılında 64 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldiğine dikkati çeken Çam, "2025 yılı turizm gelirimiz 65 milyar 231 milyon dolar olurken, 2026 yılındaki 68 milyar dolar turizm geliri hedefimize bölgemizdeki tüm olumsuzluklara rağmen adım adım yaklaşmaktayız. Bugün artık yalnızca turizmi değil, doğayı, tarihi, kültürü ve insan emeğini görünür kılan, dört mevsim yaşayan bir Türkiye modeliyle dünyanın ilgisini çekmekteyiz." şeklinde konuştu.

Çam, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen sanatçılara, şeflere ve yerel idarecilere teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin sanayi, ticaret ve tarım şehri olduğu kadar bir turizm şehri de olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda özellikle çeşitli desteklerle kentin turizmde adından söz ettirdiğini anlatan Çiçek, şehrin hızla turizmde yükseldiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentin kültür, turizm ve spor alanındaki uluslararası hedeflerine dikkati çekti.

Kayseri'nin artık yalnızca Türkiye'de değil, dünyada adından söz ettiren bir kültür, turizm ve spor şehri olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini vurgulayan Büyükkılıç, "Bugün Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan şehrimiz, 2027'de Türk Dünyası Kültür Başkenti, 2029'da ise Dünya Spor Başkenti ünvanlarıyla uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirecek." dedi.

Açılışta, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler ve Bayar Özsoy da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Kayseri Kalesi Arkeoloji Müzesi'ndeki "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Kayseri" ve "Hane" sergilerini gezdi.

Festival, 13 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika

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