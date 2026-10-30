Kayseri Melikgazi'de apartmanda tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı

Kayseri Melikgazi'de apartmanda tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'ta bir apartmanda çıkan tartışma, iki kişi arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'taki bir apartmanda Y.Y. ile E.Ö.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ile E.Ö.Z. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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