Kayseri Melikgazi\'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangına müdahale sürüyor

Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye mağazasındaki yangına müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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