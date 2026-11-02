Kayseri Melikgazi'de toptan satış mağazasındaki yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de toptan satış mağazasındaki yangın 3 saatte kontrol altına alındı

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Kayseri Melikgazi\'de toptan satış mağazasındaki yangın 3 saatte kontrol altına alındı
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Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İş yerinde hasar oluşurken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olay yerinde inceleme yaptı, soğutma sürüyor.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri Melikgazi'de toptan satış mağazasındaki yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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