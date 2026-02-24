Kayseri\'nin Geleneksel Düğün Çorbası

Kayseri'de taş değirmende öğütülen buğday tanelerinin özünü oluşturduğu ve eskiden düğünlerin ilk günü gelen misafirlere ikram edilen düğün çorbası, bugün de özel günler için hazırlanıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Kayseri'nin düğün çorbasının yapımı anlatıldı.

Kayseri'de eskiden buğdayın taş dibeklerden geçilerek kırılmasıyla elde edilen en ince tanesine verilen "düğü" isminden adını alan çorba, zamanla geleneksel bir yemek haline geldi.

Kentte geçmiş yıllarda günlerce süren düğünlerin ilk sabahı misafirler için büyük kazanlarda kaynatılan çorbanın adı "düğün çorbası" olarak biliniyor.

Düğünlerde bolluk ve bereket nişanesi olarak kabul edilen çorba, bugün de mevlit, adak ve özel günlerde hazırlanıyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Hüseyin Bozlak, düğün çorbasının kaynayan bir tencerede birliği ve bereketi buluşturduğunu söyledi.

Düğün çorbasının Anadolu'da sevilerek tüketildiğini ifade eden Bozlak, bu lezzetin, paylaşmanın güzelliğini sofralara taşıdığını belirtti.

Düğün çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

1 su bardağı ince bulgur3 adet sivri biber3 yemek kaşığı tereyağ1 yemek kaşığı domates salçası1 adet limon1 tatlı kaşığı kuru nane1 çay kaşığı pul biber1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı tuzYapılışı

Yeşil biberler ince ince doğranıp tereyağında salça ile kavurulur.Kavrulan biberlere tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave edilerek karıştırılır.Salçalı karışımın üzerine 6-7 su bardağı su ve bulgur ilave edilir.20 dakika kısık ateşte pişirilir.Bir limonun suyu sıkılıp çorbaya eklenerek servis edilir.