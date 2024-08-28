Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Arttı

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,95 oranında artarak 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan sektörler mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo oldu. ABD, Irak ve Almanya en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu.

28.08.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,95 oranında artarak 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yılın temmuz ayına göre ihracatta yüzde 20,80 oranında bir artışın olduğunu ifade eden Büyüksimitci, Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentte en fazla ihracat yapan sektörlerin mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo olduğunu aktaran Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, Irak ve Almanya olduğunu belirtti.

Temmuz ayı rakamlarının sevindirici olduğunu kaydeden Büyüksimitci, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her şeye rağmen sanayicilerimizin üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olması ülke ekonomisi adına büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Gülsoy da kentteki ihracatçıların mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini ifade etti.

Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Gülsoy, "Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın ise Kayseri'nin ihracatının artması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğine inandığını belirtti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Almanya, İhracat, kayseri, Ekonomi, Irak, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 17:57:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement