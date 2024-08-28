Kayseri'nin Temmuz Ayı İhracatı Arttı

Güncel

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kayseri'nin temmuz ayı ihracatı bir önceki aya göre yüzde 25,95 oranında artarak 326 milyon 883 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Geçen yılın temmuz ayına göre ihracatta yüzde 20,80 oranında bir artışın olduğunu ifade eden Büyüksimitci, Kayseri'den 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kentte en fazla ihracat yapan sektörlerin mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo olduğunu aktaran Büyüksimitci, en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, Irak ve Almanya olduğunu belirtti.

Temmuz ayı rakamlarının sevindirici olduğunu kaydeden Büyüksimitci, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Her şeye rağmen sanayicilerimizin üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor olması ülke ekonomisi adına büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Gülsoy da kentteki ihracatçıların mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini ifade etti.

Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden Gülsoy, "Çarkların dönmesi, istihdamın zarar görmemesi, ekonominin büyümesi için ihracatta vites yükseltmek gerekiyor. Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın ise Kayseri'nin ihracatının artması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğine inandığını belirtti.