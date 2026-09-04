Kayseri OSB'de tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
KAYSERİ'de tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6'ncı Cadde'deki tekstil fabrikasının deposunda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın deposunu kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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