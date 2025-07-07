Kayseri OSB Sağlık Merkezi Açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yapımı tamamlanan "Kayseri OSB Sağlık Merkezi", düzenlenen protokolle İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, toplamda 1600 metrekare kapalı alana sahip, uzman dahiliye hekimi ile diş hekimlerinin hizmet vereceği sağlık merkezi için Vali Gökmen Çiçek'in başkanlığında Valilik'te tören gerçekleştirildi.

Kayseri OSB'nin 100 bin nüfusa hizmet verdiğini belirten Çiçek, OSB yönetiminin yapılan sosyal faaliyetler ve fuarlarla büyük kitleye hitap ettiğini kaydetti.

İmza töreninde konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da merkezin inşaatının bittiğini ve alınacak ekipmanlarla kısa bir zamanda hizmete geçeceğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise sağlık merkezinin yanı başında 112 Acil Sağlık ekibinin de faaliyet göstereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kayseri OSB tarafından yapımı tamamlanan "Kayseri OSB Sağlık Merkezi"nin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisini içeren protokol imzalandı.