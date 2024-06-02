Kayseri Pınarbaşı'nda Seçimler Yeniden Yapılıyor - Son Dakika
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Kayseri Pınarbaşı'nda Seçimler Yeniden Yapılıyor

Kayseri Pınarbaşı\'nda Seçimler Yeniden Yapılıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan sayımlarda CHP'li adayın önde olduğu seçimler, MHP'nin mühürsüz pusula iddiasıyla iptal edildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak.

02.06.2024 09:11
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YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımlarda, CHP'li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. İptal kararının ardından CHP'nin itirazları, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi. Bunun üzerine seçimin 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verildi.

SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİTTİ

Vatandaşlar bugün saat 08.00 itibariyle ilçedeki okullara kurulan sandıklara giderek oy kullanmaya başladı. Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı. İlçede, 18 bin 960 seçmen, 141 sandıkta oy kullanacak. Seçim güvenliği kapsamında ilçede çok sayıda polis ve jandarma görev aldı. İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sonlanacak.

Kaynak: DHA

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