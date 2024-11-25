Kayseri-Sivas Yolu Yeniden Açıldı

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Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri- Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanan Kayseri-Sivas kara yolunda çalışmaların tamamlanmasının ardından kontrollü olarak araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Karayolları yetkilileri, sürücülere buzlanma ve tipi nedeniyle sıkıntı yaşamamaları için tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Olumsuz bir durum yaşanmaması için ekiplerin tuzlama ve yol temizleme çalışmaları da sürüyor.