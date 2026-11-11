Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada bacağından yaralanan kişi hastanede tedaviye alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada O.M, tanımadığı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.M. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.