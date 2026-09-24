Kayseri Talas\'ta mühürlü rezidansta 36 daireden bazıları soyuldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde mühürlü 36 daireli rezidansta hırsızlık yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi'nde yer alan ve henüz belirlenemeyen nedenle mühürlü bulunan 9 katlı rezidansın giriş kapısı kırılarak içeri hırsızlar girdi. Hırsızlar, bina içerisindeki 36 daireden bazılarını soydu.

Durumun fark edilerek haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.