Kayseri Talas\'ta mühürlü rezidansta 36 daireden bazıları soyuldu

Kayseri Talas'ta mühürlü rezidansta 36 daireden bazıları soyulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Talas'ta henüz belirlenemeyen nedenle mühürlü bulunan 9 katlı rezidansın kapısı kırılarak içeri giren hırsızlar, binadaki 36 daireden bazılarını soydu. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde mühürlü 36 daireli rezidansta hırsızlık yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi'nde yer alan ve henüz belirlenemeyen nedenle mühürlü bulunan 9 katlı rezidansın giriş kapısı kırılarak içeri hırsızlar girdi. Hırsızlar, bina içerisindeki 36 daireden bazılarını soydu.
Durumun fark edilerek haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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