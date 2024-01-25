 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Ticaret Odası, İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Ticaret Odası, İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024'e katıldı. Kayseri'den fuara 180'inin üzerinde firma katıldı. Gülsoy, fuarın yeni tasarımların pazarlanması için büyük önem taşıdığını belirtti. Kayseri, Türkiye'de mobilya sektörü açısından üretim ve ticaret için doğru adres olarak öne çıkıyor. Kentte önemli mobilya markalarının yanı sıra yan sanayi ürünleri de üretilmektedir.

Kayseri Ticaret Odası, İstanbul Mobilya Fuarı\'na katıldı
25.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:46
Abone Ol

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı-IIFF 2024'e katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Kayseri'den fuara 180'inin üzerinde firma katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsoy, fuarda tanıtılan yeni tasarımların pazarlanmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Kentin mobilya sektörü açısından üretim ve ticaret için doğru adres olduğunu belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

" Türkiye'de üretilen her 2 sandalyeden 1'i, 10 kanepeden 7'si, 4 bazadan 1'i, 4 oda takımından 1'i, 2 yaylı yataktan 1'i Kayseri'de üretilmektedir. Kayseri mobilya üretiminde birinci sıradadır. Türkiye'de ilk 20 büyük mobilya üreticisi firmalar içerisinde 11 büyük mobilyacımızın bulunması da bunun örneğidir. Kayseri'de önemli mobilya markalarımızın yanı sıra yine bu markalara yan sanayi olarak sünger, yay, plastik, makine aksamları da üretilmektedir. Öte yandan mobilya, yatak, koltuk, kanepe, yatak aksesuarları, mobilya aksam ve parçaları gibi sektörün ihtiyacı olan ürün gruplarında da üretim yapılarak iç ve dış piyasaya ticareti gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer Gülsoy, İstanbul, Kayseri, Türkiye, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Ticaret Odası, İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:10:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Odası, İstanbul Mobilya Fuarı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement