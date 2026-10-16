Kayseri Ulaşım AŞ filosuna giren 12 elektrikli otobüsün kabul işlemleri başladı

Kayseri Ulaşım AŞ filosuna giren 12 elektrikli otobüsün kabul işlemleri başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Ulaşım AŞ filosuna katılan 12 elektrikli otobüs için kabul süreci başladı. Araçların teknik özellikleri, donanımı ve şartname uygunluğu denetleniyor; kamera ve validatör montajı sonrası hizmete girecek otobüslerle enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ filosuna dahil edilen 12 elektrikli otobüsün kabul işlemlerine başlandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte toplu ulaşımda çevreci teknolojilerin kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, daha önce test sürüşleri tamamlanan 12 metrelik 12 otobüsün kabul süreci yürütülüyor.
İşlemler kapsamında araçların teknik özellikleri, donanımları ve şartnamelere uygunlukları denetlenerek kamera ile validatör montajları gerçekleştiriliyor.
Sürecin tamamlanmasının ardından hizmete girecek otobüslerle, toplu ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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