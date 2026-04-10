KAYÜ'de StartUp MYO Yarışması Kapsamında Girişimcilik Eğitimi Düzenlendi

10.04.2026 21:34
Kayseri Üniversitesi, MYO öğrencilerine yönelik düzenlediği 2. StartUp MYO ödüllü proje yarışmasında 'Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık' konulu eğitim programı gerçekleştirdi. Program, girişimcilik kültürünü güçlendirmeyi ve yatırım farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından, Kayseri'deki MYO öğrencilerine yönelik bu yıl 2.'si düzenlenen StartUp MYO ödüllü proje yarışması kapsamında 'Kitle Fonlama ile Gelenekten Geleceğe Ortaklık' konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi. Program, girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, yatırım farkındalığının artırılması ve üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Gençlere yenilikçi fikirlerini değerlendirme, finansman yöntemlerini tanıma ve girişimcilik ekosistemine hazırlanma konularında bilgiler verildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan programın açılışında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençlerin merak ve azminin önemini vurgulayarak, onları Türkiye'nin geleceği olarak nitelendirdi ve StartUp MYO ile uluslararası başarılar hedeflediklerini belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise, Kayseri Üniversitesi'nin meslek odaklı yapısını övdü ve genç nüfusun potansiyelini teknoloji ve üretime dönüştürmenin önemine değindi. Ayrıca, girişimcilikte fikir üretmenin yanı sıra, mali mevzuat ve işletmecilik becerilerinin de kritik olduğunu ifade etti.

Programda, Ecofolio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Melek Demiray, kitle fonlama sisteminin işleyişi ve yatırım süreçleri hakkında bilgi paylaştı. Panel bölümünde ise sektör temsilcileri, girişimlerin fikir aşamasından finansmana kadar olan süreçlerini tecrübeleriyle değerlendirdi. Etkinlik, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir platform sunarak sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

