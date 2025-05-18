Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu anlamlı günün milli mücadelenin başlangıcı olduğunu ve gençlerin ülkenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı. Çiçek, gençlerin vatan sevgisiyle çalışarak ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inandığını belirtti.

18.05.2025 11:19
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu anlamlı günün yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını ifade etti.

Vali Çiçek, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı olmasının yanı sıra Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, istiklal meşalesinin yakıldığı kutlu bir gün olduğunu vurguladı.

Bu özel günün gençlere armağan edilmesinin ise geleceğin teminatı olan gençlere duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Büyük bir medeniyetin mirasçıları olan gençlerimiz yarınların mimarlarıdır. Gençlerimizin, vatan sevgisiyle, azimle ve kararlılıkla çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir.' sözünde de ifade ettiği gibi gençler Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli değerleridir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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